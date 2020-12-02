Dijitalleşen işyerlerine KOSGEB’den destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB'in 'İmalat Sanayinde Dijitalleşme' temalı çağrısının sonuçlarına ilişkin, "396 KOBİ'mizin 158 milyon liralık destekten faydalanması yönünde karar aldık. Bu destek tutarının 62.5 milyon lirası geri ödemesiz" dedi. Pandeminin, imalat sanayiinde dijitalleşmeyi tetikleyici bir etkide bulunduğunu kaydeden Varank, şunları kaydetti: "Yerli ve yetkin dijital teknoloji geliştiricisi KOBİ'lerin sayısını artırmak istiyoruz. KOBİ'lerin iş süreçlerine dijitalleşmeyi entegre etmelerini de önemsiyoruz."