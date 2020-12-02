Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 02.12.2020 Gazete
    ABONE OL

    Dijitalleşen işyerlerine ’den destek

    Sanayi ve , 'in ' Dijitalleşme' temalı çağrısının sonuçlarına ilişkin, "396 'mizin 158 milyon liralık destekten faydalanması yönünde karar aldık. Bu destek tutarının 62.5 milyon lirası geri ödemesiz" dedi.

    Dijitalleşen işyerlerine KOSGEB’den destek
    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'in ' Dijitalleşme' temalı çağrısının sonuçlarına ilişkin, "396 'mizin 158 milyon liralık destekten faydalanması yönünde karar aldık. Bu destek tutarının 62.5 milyon lirası geri ödemesiz" dedi. Pandeminin, imalat sanayiinde dijitalleşmeyi tetikleyici bir etkide bulunduğunu kaydeden Varank, şunları kaydetti: "Yerli ve yetkin dijital teknoloji geliştiricisi KOBİ'lerin sayısını artırmak istiyoruz. KOBİ'lerin iş süreçlerine dijitalleşmeyi entegre etmelerini de önemsiyoruz."
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Dijitalleşen işyerlerine KOSGEB’den destek