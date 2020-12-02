BİR HATALI PARA DAHA! AMA BU KEZ ÇOK FARKLI!

Sivas'ta yaşayan Ersoy Yeter, para çekmek için bir bankanın ATM'sine gitti. Çektiği parayı daha sonra başka bir bankaya yatırmaya çalışan Yeter, ATM'nin 50 TL'yi geri iade ettiğini gördü.

Parayı inceleyen 40 yaşındaki Ersoy Yeter, üzerinde iki şerit halinde çizgi ve bir santimlik kayma olduğunu fark etti. Banka görevlisine parayı gösteren Yeter, sahte olmadığını ve sadece baskı hatası olduğunu öğrendi.

Bu tür paraların koleksiyoncuların ilgisini çektiğini belirten Yeter, "Meraklısı olan koleksiyoncular benimle irtibata geçebilir. Ben bunun için herhangi bir fiyat belirlemedim. Böyle bir parayla ilk defa karşılaştım" dedi.