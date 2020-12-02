Cezası 9.000... Arabası olan ve araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Özellikle 2. el araçta...

Cezası 9.000... Arabası olan ve araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Arabası olan ve araba alacak herkesi çok yakından ilgilendiren karar. Cezası 9 bin lira. Emsal olacak. Kayseri İl Tüketici Hakem Heyeti, ikinci el araçtaki dolu hasarını tespit edemeyen ekspertiz firmasının ayıplı hizmet verdiği gerekçesiyle, tüketiciye aracın onarımı ve değer kaybı için 9 bin lira ödemesine hükmetti. Ekspertiz firması savunmasında, kendilerine ekspertiz hizmeti için gelen tüketicinin şikayetinin aracın dış muayenesiyle ilgili olduğunu ileri sürdü. Aynı savunmada, incelemede aracın boyalı parçasının olup olmadığının tespit edildiği, dış muayenesi sonucu parçalarının orijinal olduğunun belirtildiğini aktaran firma, göçük durumu veya göçük nedeninin yaptıkları ekspertiz hizmetiyle tespit edilmediğini belirterek, şikayetin reddini talep etti.
Bilirkişiden "ekspertiz hizmeti ayıplı yaptı" raporu
Karar tutanağında yer verilen bilirkişi raporunda, ekspertiz işleminin "ayıplı" yapıldığı, ekspertizde dolu hasarının onarımı için 3 bin, bu onarım sebebiyle araçta oluşacak değer kaybının ise 6 bin lira olduğu aktarıldı. Tutanağın inceleme ve gerekçe kısmında, 6502 sayılı "Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un ilgili hükümlerinin uygulanması gerektiği belirtilerek, "Bilirkişi raporu doğrultusunda ayıplı hizmet oluştuğu anlaşıldığından tüketicinin talebinin kısmen kabul edilerek 9 bin liranın tüketiciye iadesi gerekmiştir." ifadelerine yer verildi.Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, AA muhabirine, yetkisi olup da sorumluluğu olmayan işlemlerden birinin de oto ekspertiz olduğunu söyledi.
Ekspertizlerin her türlü yetkisi olduğunu, rapor verebildiğini, para da kazandığını ama bir sorumluluğu olmadığına dikkati çeken Şahin, "Yanlış bir rapor verdiğinde, alıcıyı yanılttığında kendisine bir sorumluluk gelmiyor, bir cezalandırma işlemi yoktu. Artık var. İlk defa Kayseri Ticaret İl Müdürlüğündeki İl Hakem Heyeti bünyesinde bir karar alındı. Ekspertiz işleminin yanıltıcı ve eksik olduğundan dolayı firmanın cezalandırılmasına karar verildi." dedi. Kararı değerlendiren Şahin, "Tüketici, dolu hasarı olan bir araç almış fakat satın almadan önce ekspertize götürmüş. 'Bir hasar yok' demişler. O da güvenmemiş, daha sonra başka bir ekspertize gitmiş ve o ekspertiz her şeyi çıkartmış." diye konuştu.
"Emsal" niteliğinde karar çıktı
Şahin, sorumluluğun tüketiciyi yanıltan ekspertize ait olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Tüketici de aslında 60 bin lira olan arabayı 51 bin liraya almış olacak ve o zararından kurtulmuş olacak. Yanlış bir ekspertiz raporu verilmişse o bedeli ekspertiz firmasından tahsil edebiliriz. Bunun da yöntemi 10 bin 390 liralık alacağa kadar Tüketici Hakem Heyetine başvurmak, üzerinde de Tüketici Mahkemelerine başvurmaktır. Emsal karar da var. Tüketiciler Birliğinden isteyen bu kararı alabilir." Daha önce kendisine yanlış rapor verilen tüketicilerin bununla ilgili kime müracaat edeceklerini bilemediklerini dile getiren Şahin, ilk defa bir tüketicinin Kayseri İl Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurması ile "emsal" niteliğinde karar çıktığını sözlerine ekledi.
Oto Ekspertiz Nedir?
İkinci el araç alım ve satım işleminin yaygınlaşmasıyla "Oto Ekspertiz" işlemi tanınmaya ve yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu hizmet kapsamında ikinci el araç satın almak isteyen müşteriler bir oto ekspertiz hizmeti veren firma ile çalışarak, satın almak istedikleri aracın herhangi bir kusuru olup olmadığını kontrol ettirebilmektedirler. Bu hizmet sayesinde satıcıların araç ile ilgili vermek istemedikleri bilgilerin müşteri tarafından öğrenilmesi ve daha güvenli bir alışveriş ortamı oluşturulması sağlanmaktadır. 2. el araçlarda ilk kullanıcı ve son kullanıcıya kadar araçta zamanla meydana gelebilecek değişiklerin uluslararası standartlara uygun olarak bağımsız ve tarafsız bir göz ile tespitinin yapıldığı işlemlerin bütünüdür.
1-) Yanal Kayma Testi
2-) Fren Testi
3-) Süspansiyon Testi
4-) Motor Mekanik Testi
5-) Diagnostic Test
6-) Kaporta Boya Testi
7-) Dyno Testi
Oto Ekspertiz yaptırmanın Faydaları
Oto ekspertiz yaptırdıktan sonra ikinci el araç satın almak aracın güvenilirliği açısından oldukça avantajlı bir seçenektir. Özellikle birçok parça değişimi gerçekleşmiş ya da boya ve cila gibi birçok işlemden geçmiş 2. el arabaların sahipleri bu araçlarda yapılan değişikliklerden müşteriye bahsetmek istemez. Bu da müşteri açısından oldukça kötü bir durumdur.
Temiz bir araba aldığını zannederken müşteri aslında kaza yapılmış birçok parçası değişmiş bir aracı hak ettiği fiyattan daha fazlasını ödeyerek satın almış olmaktadır.
Oto ekspertiz alanı oldukça gelişen bir sektördür. Özellikle geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde firmalar tarafından çıkartılan mobil oto ekspertiz hizmeti bu gelişimin ne kadar hızlı olduğunun bir göstergesidir. Oto expertiz alanında mobil olarak ta hizmet veren firma müşterilerine ikinci el aracın bulunduğu yeri ekiplere bildirmesi neticesinde aracın yerinde incelenmesi ve detaylı bir raporun müşteriye sunulması imkanını sunmaktadır. Araç sahipleri kendi bilgileri ve tecrübelerine ayrıca satıcının kendi beyanına dayanarak almış oldukları araçlarında sonradan ortaya çıkan masraflar ile mağdur olmaktadırlar özellikle boya ve kaporta da tespit edilen hasarlar araç değerinde büyük kayba yol açmaktadır. Bu mağduriyetin yaşanmaması için Ekspertiz servisleri tamamen bağımsız ve tarafsız, uzman kişilerden oluşmuş, uluslar arası kalite standartlarında 2. el araç piyasasına hizmet vermek için kurulmuştur.