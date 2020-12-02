'ŞİRKETLER İÇİN HALKA ARZ PENCERESİ AÇILACAKTIR'

Katar yatırımının halka arz yolundaki borsa için çok önemli olduğuna vurgu yapan Zafer Sönmez, "Çünkü halka arza giderken borsa yatırımcısı içeride kim var diye bakar. Varlık Fonu, yönetim kurulunda Katar Yatırım Otoritesi ile birlikte Borsa İstanbul'u halka hazırlayacaktır. Medyada görüyorum borsanın şu kadar nakdi var, fiyat adil değil deniyor. Borsalarda ellerindeki nakde göre değerleme yapılmaz. Borsanın 14-15 milyar doları Takasbank'ta. Bunlar da zaten teminatlarda oluşuyor. Değerleme oradan olmaz, çünkü o yanlış bir referans. Bu tür kurumlarda net kâr ve FAVÖK gibi göstergelerle değerleme yapılır. Borsadaki payımızı 13 FAVÖK çarpanıyla sattık. Borsada 13 çarpanla işlem gören kaç şirketimiz var? Halka arzda bu çarpanların çok daha üzerinden ilerlenecektir. Tahminim 2 yıl içinde borsayı halka arz etmiş olacağız. 2021'de yüzde 4-5 civarında GSYH büyümesiyle kendimizi 2022'ye atabilirsek burada sadece Borsa için değil birçok şirketimiz için halka arz penceresi açılacaktır" ifadelerini kullandı.