Bankaların yasaklar sonrası son dakika güncel çalışma saatleri! Banka çalışma saatleri değişti mi? Bankalar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Bankalarda para işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar banka çalışma saatleri hakkında sorgulama yapıyor. Konuyla ilgili bankalarda açıklama gelip gelmediği merak ediliyor. Bazı bankalar şubelerinde çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi. Peki, banka çalışma saatleri nasıl? Ziraat Bankası, Halkbank, Yapı Kredi Bankaları henüz çalışma saatlerine dair değişiklik açıklamasında bulunmadılar. Bu bankalar 09.00 12.30 ile 13.30 17.00 saatlerinde hizmet veriyorlar.
BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ
Koronavirüs salgını ile ilgili olarak alınan tedbirler kapsamında bazı bankaların açılış saatleri ve kapanış saatleri değişti. Bankalar bilgilendirme mesajları ve internet sitelerindeki duyurularıyla müşterilerine yaptıkları değişiklik konusunda bilgi verdi. Peki, bankalar kaça kadar açık? İşte bankaların kapanış saatleri
BANKALARIN YENİ ÇALIŞMA SAATLERİ
GARANTİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
Garanti Bankası İstanbul şubelerinde geçerli olmak üzere; 10-00 -12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.
İŞBANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
İş Bankası İstanbul özelinde çalışma saatlerinin; 10-00 -12.30 ve 13.30-17.00 olduğu bildirildi.
ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
Ziraat Bankası, şubelerde 09.00-17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.
AKBANK MESAİ SAATLERİ
Akbank mesai saatleri olarak hafta içi 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
HALKBANK AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ
Halk Bank çalışma saatleri 09.00-17.00 arasındadır.
YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ
Yapı Kredi Bankası mesai saatleri 09.00-17.00 arasındadır.
FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Finansbank mesai saatleri 10.00-16.00