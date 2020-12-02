Bankaların yasaklar sonrası son dakika güncel çalışma saatleri! Banka çalışma saatleri değişti mi? Bankalar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Bankalarda para işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar banka çalışma saatleri hakkında sorgulama yapıyor. Konuyla ilgili bankalarda açıklama gelip gelmediği merak ediliyor. Bazı bankalar şubelerinde çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi. Peki, banka çalışma saatleri nasıl? Ziraat Bankası, Halkbank, Yapı Kredi Bankaları henüz çalışma saatlerine dair değişiklik açıklamasında bulunmadılar. Bu bankalar 09.00 12.30 ile 13.30 17.00 saatlerinde hizmet veriyorlar.