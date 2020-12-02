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    • Ekonomi
    • 03.12.2020 09:43
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    • 03.12.2020 09:43
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    lar saat kaçta açılıyor? Bankaların saatleri! Finansbank, Garanti, , Akbank, , Denizbank....

    ların saatleri! Bankalar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Koronavirüse karşı yeni kararların alınmasının ardından banka çalışma saatleri değişti mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bankalarda işlemlerini sorun yaşamadan para ve yatırım işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar banka çalışma saatleri değişti mi sorusunun cevabını merak ediyor. Bankalar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Bankalar bilgilendirme mesajları ve sitelerindeki duyurularıyla müşterilerine yaptıkları değişiklik konusunda bilgi verdi. Peki, bankalar kaça kadar açık? İşte bankaların kapanış saatleri

    takvim.com.tr
    Bankaların yasaklar sonrası son dakika güncel çalışma saatleri! Bankalar saat kaçta açılıyor?

    Bankaların yasaklar sonrası son dakika güncel çalışma saatleri! Banka çalışma saatleri değişti mi? Bankalar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Bankalarda para işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar banka çalışma saatleri hakkında sorgulama yapıyor. Konuyla ilgili bankalarda açıklama gelip gelmediği merak ediliyor. Bazı bankalar şubelerinde çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi. Peki, banka çalışma saatleri nasıl? Ziraat Bankası, Halkbank, Yapı Kredi Bankaları henüz çalışma saatlerine dair değişiklik açıklamasında bulunmadılar. Bu bankalar 09.00 12.30 ile 13.30 17.00 saatlerinde hizmet veriyorlar.


    BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ

    Koronavirüs salgını ile ilgili olarak alınan tedbirler kapsamında bazı bankaların açılış saatleri ve kapanış saatleri değişti. Bankalar bilgilendirme mesajları ve internet sitelerindeki duyurularıyla müşterilerine yaptıkları değişiklik konusunda bilgi verdi. Peki, bankalar kaça kadar açık? İşte bankaların kapanış saatleri

    BANKALARIN YENİ ÇALIŞMA SAATLERİ


    GARANTİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

    Garanti Bankası İstanbul şubelerinde geçerli olmak üzere; 10-00 -12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

    İŞBANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

    İş Bankası İstanbul özelinde çalışma saatlerinin; 10-00 -12.30 ve 13.30-17.00 olduğu bildirildi.

    ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

    Ziraat Bankası, şubelerde 09.00-17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.

    AKBANK MESAİ SAATLERİ

    Akbank mesai saatleri olarak hafta içi 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

    HALKBANK AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ

    Halk Bank çalışma saatleri 09.00-17.00 arasındadır.

    YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ

    Yapı Kredi Bankası mesai saatleri 09.00-17.00 arasındadır.

    FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

    Finansbank mesai saatleri 10.00-16.00
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    Haberler Ekonomi Bankalar saat kaçta açılıyor? Bankaların yasaklar sonrası son dakika güncel çalışma saatleri! Finansbank, Garanti, Ziraat Bankası İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank....