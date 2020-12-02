Asgari ücrete zam! 3 bin 159 lira… Milyonlar merakla bekliyordu! O gün geldi ve ilk kez rakamlar açıklandı!

CHP asgari ücretle ilgili en az 3 bin 100 TL olması gerektiğini sözcüsüyle basına duyurdu. HDP asgari ücretin net 4 bin TL olması yönünde görüş bildirmiştir.

İşçi kesimini temsil eden sendikalardan henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak kulislerde en az 2 bin 750 TL şeklinde beklentiler olduğu söyleniyor.

Asgari ücretle ilgili en yetkili hükümet kanadı henüz resmi bir açıklama yapmamış olup, Çalışma Bakanı sadece 'Bu yıl asgari ücretin, tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum.' şeklinde görüş bildirdi.