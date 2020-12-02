Milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren kira artış oranının ne kadar olduğu yeni ayla birlikte gündemdeki yerini aldı. Bilindiği üzere kira artış oranı her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon oranlarının açıklanmasıyla belli olmaktadır. Bu bağlamda "Aralık ayı kira artış oranı ne kadar oldu?" sorusuna aranıyor. Peki, 2020 Aralık kira zammı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Kira artış oranı henüz belli olmadı. TÜİK tarafından enflasyon rakamları her ayın 3'ünde açıklanıyor. Enflasyon rakamları 3 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak. Kira artış oranı da 3 Aralık Perşembe günü netlik kazanacak.