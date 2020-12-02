Milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren kira artış oranının ne kadar olduğu yeni ayla birlikte gündemdeki yerini aldı. Bilindiği üzere kira artış oranı her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon oranlarının açıklanmasıyla belli olmaktadır. Bu bağlamda "Aralık ayı kira artış oranı ne kadar oldu?" sorusuna aranıyor. Peki, 2020 Aralık kira zammı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?
Kira artış oranı henüz belli olmadı. TÜİK tarafından enflasyon rakamları her ayın 3'ünde açıklanıyor. Enflasyon rakamları 3 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak. Kira artış oranı da 3 Aralık Perşembe günü netlik kazanacak.
KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLMUŞTU?
TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,74 artış gerçekleşti.
Kira zammı %11,74 artış gerçekleştirmiş oldu.
KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?
ÖRNEK ZAM TABLOSU
Mevcut kira bedeli: 1.000 LİRA
Zam oranı: yüzde: %11,74
Zam bedeli: 117,4 TL
Zamlı kira bedeli: 1.174 TL
KASIM AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kasım ayı enflasyon oranları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Aralık sabahı saat 10.00'da açıklanacaktır.
KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,10 artmasını bekliyor.
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Aralık Perşembe günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,10 oldu.
Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,75, en yüksek yüzde 1,80 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,10) göre, bir önceki ay yüzde 11,89 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,69'a çıkacağı hesaplanıyor.
Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 12,68 olurken, tahminler yüzde 12,00-13,30 aralığında yer aldı.
Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,13 artış göstermişti.