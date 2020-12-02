Büyük ve küçük ölçekte altın alıp yatırım yapan vatandaşlar fiyatların hareketliliğini sürmesiyle birlikte güncel alış satış fiyatlarını sorguluyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 459 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 454 bin 750 lirayı, en yüksek ise 461 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 yükselişle 459 bin liradan tamamladı. Troy Kıymetli Madenler'in bülteninde, "Altın haftalık satıcılı başlangıcın ardından, dünkü seansa 1776 dolar/ons seviyesinden başlayarak gün ortasına kadar yatay bir şekilde hareket etti" denildi. Peki, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte fiyatlarda son durum

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?