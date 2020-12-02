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    • Ekonomi
    • 02.12.2020 18:54
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    • 02.12.2020 19:07
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    'a, birkaç modelini bilinçli olarak değersizleştirdiği için Avrupa'da tazminat davası açıldı: Kişi başı 60 euro isteniyor

    Avrupa'da bir tüketici derneği , teknoloji şirketi 'a karşı eski telefon modellerini kasıtlı olarak değersizleştirdiği gerekçesiyle ve 'da dava açtı.

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    Apple'a iPhone davası!

    Yapılan açıklamada, Apple'a karşı iPhone modellerinin planlı biçimde değerini yitirttiği gerekçesiyle dava açıldığı kaydedildi.

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    İPHONE 6, 6 PLUS, 6S VE 6S PLUS MODELLERİ DAVA KAPSAMINDA

    Apple'ın haksız ve yanıltıcı ticari uygulamalara giriştiği iddia edilen açıklamada, davanın, iPhone 6, 6 Plus, 6S ve 6S Plus modellerini kapsadığı ifade edildi.

    NE KADAR TAZMİNAT TALEP EDİLİYOR?

    Açıklamada, Apple'dan Belçika ve İspanya'da söz konusu model sahiplerine 60'ar avro tazminat talep edildiği, benzer hukuki süreçlerin İtalya ve Portekiz'de de başlatılacağı kaydedildi.

    Apple, geçtiğimiz günlerde ABD'de eski telefon modellerini kasıtlı olarak yavaşlatarak tüketicileri mağdur ettiği iddia edilen bir davada 113 milyon dolar ödemişti.

    Şirket, martta da benzer konuda açılan başka bir davada uzlaşma yoluna giderek 500 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

    APPLE KENDİSİNİ BÖYLE SAVUNUYOR

    Apple, yavaşlatmaların "beklenmedik şekilde kapanmaların önüne geçmek" amacıyla yapıldığını savunurken uzmanlar, şirketin bunu tüketicileri yeni modellere teşvik etmek için yaptığını iddia ediyor.
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    Haberler Ekonomi Apple'a, birkaç iPhone modelini bilinçli olarak değersizleştirdiği için Avrupa'da tazminat davası açıldı: Kişi başı 60 euro isteniyor