Arabası olan ve araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Cezası 9.000... Özellikle 2. el araçta...

Oto Ekspertiz yaptırmanın Faydaları

Oto ekspertiz yaptırdıktan sonra ikinci el araç satın almak aracın güvenilirliği açısından oldukça avantajlı bir seçenektir. Özellikle birçok parça değişimi gerçekleşmiş ya da boya ve cila gibi birçok işlemden geçmiş 2. el arabaların sahipleri bu araçlarda yapılan değişikliklerden müşteriye bahsetmek istemez. Bu da müşteri açısından oldukça kötü bir durumdur.

Temiz bir araba aldığını zannederken müşteri aslında kaza yapılmış birçok parçası değişmiş bir aracı hak ettiği fiyattan daha fazlasını ödeyerek satın almış olmaktadır.

Oto ekspertiz alanı oldukça gelişen bir sektördür. Özellikle geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde firmalar tarafından çıkartılan mobil oto ekspertiz hizmeti bu gelişimin ne kadar hızlı olduğunun bir göstergesidir. Oto expertiz alanında mobil olarak ta hizmet veren firma müşterilerine ikinci el aracın bulunduğu yeri ekiplere bildirmesi neticesinde aracın yerinde incelenmesi ve detaylı bir raporun müşteriye sunulması imkanını sunmaktadır. Araç sahipleri kendi bilgileri ve tecrübelerine ayrıca satıcının kendi beyanına dayanarak almış oldukları araçlarında sonradan ortaya çıkan masraflar ile mağdur olmaktadırlar özellikle boya ve kaporta da tespit edilen hasarlar araç değerinde büyük kayba yol açmaktadır. Bu mağduriyetin yaşanmaması için Ekspertiz servisleri tamamen bağımsız ve tarafsız, uzman kişilerden oluşmuş, uluslar arası kalite standartlarında 2. el araç piyasasına hizmet vermek için kurulmuştur.