Asgari ücret tahminleri: 2021 asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret ne kadar olur?

Asgari ücret ne zaman belli olacak? 2021 asgari ücret ne kadar olur sorusunun yanıtı milyonlarca asgari ücretli çalışanı ilgilendiriyor. Asgari ücret tahminleri vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Ekonomi uzmanları da enflasyon verilere göre yeni yılda ne kadar zam olacağını merak ediyor. Peki, 2021 asgari ücret ne kadar olur? Asgari ücret tahminleri ne kadar?
2021 ASGARİ ÜCRET NELERİ ETKİLEYECEK?
Asgari ücretlinin maaşı
Asgari ücretlinin tazminatı
Asgari ücretlinin iş göremezlik ödeneği
Tüm çalışanların asgari geçim indirimi
İşsizlik maaşı
Doğum ve askerlik borçlanması
Bağ-Kur, isteğe bağlı, gündelikçi primleri.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücret ile ilgili son dakika araştırmalarında 'asgari ücret nasıl belirleniyor' sorusu ön plana çıkıyor. Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'un başkanlığında, Bakanlık'ta yapılacak ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
2021 YILI ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLUR?
Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında son 10 yılın enflasyon ve asgari ücret zam oranlarını karşılaştırdı. Erdem, karşılaştırdığı oranlar sonrası 2021 yılında asgari ücrete yüzde 15 oranında zam yapılacağını beklediğini söyledi.
2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.