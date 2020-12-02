Kasım ayı enflasyon oranlarının açıklanacağı tarih yeni ayın ilk günlerinde gündemdeki yerini almaya başladı. TÜİK tarafından açıklanan rakamlar pek çok konuda belirleyici olurken gözler oranların açıklanacağı tarihe çevrildi. Vatandaşlar bu kapsamda Kasım ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak sorusu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Kasım 2020 enflasyon tahmini ne kadar oldu? İşte detaylar...

KASIM AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım ayı enflasyon oranları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Aralık sabahı saat 10.00'da açıklanacaktır.