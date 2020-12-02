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    • Ekonomi
    • 02.12.2020 Gazete
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    7 bin

    Genel Müdürü , Turkcell'in, pandemi döneminde süreçlerine duraksamadan devam ettiğini belirterek, "Bu yıl sonu itibarıyla grup olarak toplam 7 bine yakın sağlamış olacağız. Gelecek yıl da artan iş hacmimize bağlı olarak ailemizi büyütmeye ve ülkemiz için istihdam sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

    7 bin istihdam
    Genel Müdürü Murat Erkan, Turkcell'in, pandemi döneminde süreçlerine duraksamadan devam ettiğini belirterek, "Bu yıl sonu itibarıyla grup olarak toplam 7 bine yakın sağlamış olacağız. Gelecek yıl da artan iş hacmimize bağlı olarak ailemizi büyütmeye ve ülkemiz için istihdam sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

    Altyapı paylaşımı konusunun çözüleceğine dair umutlu olduğunu ifade eden Erkan, "Bu konu 'merkeze, herkese'den ziyade, memleket meselesi. Pandemi süreci gösterdi ki; şu anda 'nin her yerinde bağlantıya erişme ihtiyacı olan ciddi sayıda öğrencimiz var. Bunu gelin el ele verelim, çözelim" şeklinde konuştu.
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    Haberler Ekonomi 7 bin istihdam