7 bin istihdam

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Turkcell'in, pandemi döneminde işe alım süreçlerine duraksamadan devam ettiğini belirterek, "Bu yıl sonu itibarıyla grup olarak toplam 7 bine yakın istihdam sağlamış olacağız. Gelecek yıl da artan iş hacmimize bağlı olarak ailemizi büyütmeye ve ülkemiz için istihdam sağlamaya devam edeceğiz" dedi.
Altyapı paylaşımı konusunun çözüleceğine dair umutlu olduğunu ifade eden Erkan, "Bu konu 'merkeze, herkese'den ziyade, memleket meselesi. Pandemi süreci gösterdi ki; şu anda Türkiye'nin her yerinde bağlantıya erişme ihtiyacı olan ciddi sayıda öğrencimiz var. Bunu gelin el ele verelim, çözelim" şeklinde konuştu.
Altyapı paylaşımı konusunun çözüleceğine dair umutlu olduğunu ifade eden Erkan, "Bu konu 'merkeze, herkese'den ziyade, memleket meselesi. Pandemi süreci gösterdi ki; şu anda Türkiye'nin her yerinde bağlantıya erişme ihtiyacı olan ciddi sayıda öğrencimiz var. Bunu gelin el ele verelim, çözelim" şeklinde konuştu.