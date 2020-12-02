



30 Haziran'dan önce başvurmuş olanlara da yeni işçiler için de başvurma imkanı tanındı. Başvurular dün itibariyle alınmaya başladı. Milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiren yeni dönemin detayları ise şöyle:

YENİ BAŞVURU İMKANI

Cumhurbaşkanlığı kararıyla kısa çalışma ödeneğine 30 Haziran öncesi başvuruda bulunmayan işyerlerinin de başvuru yapabilmeleri sağlandı. Covid 19 nedeniyle 30 Haziran'a kadar kısa çalışma ödeneğine başvurmayan işyerleri, 31 Aralık 2020'ye kadar İŞKUR'a başvurmaları durumunda 1 Aralık 2020'den sonraki dönem için 3 ay süreye kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecek.