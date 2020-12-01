Kurumun önerdiği bankalar Garanti Bankası ile Yapı ve Kredi Bankası oldu. JP Morgan'ın Koç Holding'de fiyat hedefi 24.6 lira ile yüzde 29, Sabancı Holding ise 15.2 lira ile yüzde 48 yükseliş potansiyeline işaret ediyor.