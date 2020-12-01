Türkiye'de yatırım yapan yabancı kurumlar banka, holding ve tüketici odaklı şirketlere yöneldi.
Para dergisinin haberine göre; JP Morgan'ın hisse önerileri listesinde banka hisseleri ilk sırada yer aldı.
Kurumun önerdiği bankalar Garanti Bankası ile Yapı ve Kredi Bankası oldu. JP Morgan'ın Koç Holding'de fiyat hedefi 24.6 lira ile yüzde 29, Sabancı Holding ise 15.2 lira ile yüzde 48 yükseliş potansiyeline işaret ediyor.
JP Morgan'ın listesinde bulunan Arçelik'te fiyat hedefi ise 34.5 lira ile yüzde 19. Kurumun Coca-Cola İçecek'te 77.0 lira fiyat hedefi yüzde 24 yükseliş ve Migros hissesinde 58.4 lira yüzde 45 yükseliş potansiyeli hedefi var.
DÜŞÜNCE CESUR OLUN
Ünlü yatırımcı Warren Buffett yatırımcılara şu tavsiyede bulunuyor:
"Hisse senetlerinin fiyatı artınca dikkatli olun ve tüm paranızla borsaya girmeyin. Hisselerin değerleri düştüğünde ise cesur olun ve satıştaki hisse senetlerini alın.