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    • Ekonomi
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    • 01.12.2020 04:10
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    12 bin sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı 'de yayımlandı

    , () sonucuna göre Ölçme, Seçme ve () tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 7 bini hemşire olmak üzere 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alacak.

    AA
    12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınıyor

    , () sonucuna göre Ölçme, Seçme ve () tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 7 bini hemşire olmak üzere 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alacak.

    'de yayımlanan ilana göre, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin üzerinden yayımlanacak.

    Adaylar tercihlerini, 1-7 Aralık tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapacak.

    ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

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    Haberler Ekonomi 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı