Türk Telekom’dan operatörlere çağrı

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, ortak altyapı paylaşımına ilişkin tüm operatörlere çağrıda bulunarak, "Hepimiz ayrı ayrı yatırım yapmayalım, bu milletin parasını çarçur etmeyelim. Gidilmiş yerlere mükerrer gitmeyelim, gidilmemiş yerlere beraber gidelim. Türk Telekom'dan bir şey isterken de isteğiniz biraz ticari, insaflı, izahlı olsun. Hem fiyatlar eski olacak, hem sadece seçki yerlere gitmek isteyeceksin, sonra da 'Türk Telekom altyapıyı kullandırmıyor' diyeceksin, bu çok iyi niyetli değil" dedi. Türkiye'nin istihdamına katkı sağlamayı sürdüreceklerini anlatan Önal, pandemi sonrası hızlı büyüyen sektörlerden birinin de çağrı merkezleri olduğunu, AssisTT'in 2020 sonuna kadar bin 600 kişiye daha istihdam sağlayacağını öngördüklerini kaydetti.