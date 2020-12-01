Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, "Ons altında zayıflık devam ediyor" dedi ve ekledi:

"Dolar endeksindeki geri çekilmeye karşın güç toplamakta başarılı olamayan altının ons fiyatı 1,800 doların altına geriledikten sonra zayıf bir tablo sergilemeye devam ediyor.

"Özellikle korona virüse karşı geliştirilen aşıların yakın zamanda kullanılmaya başlanacağına ilişkin beklentilerin değerli metaller üzerinde baskı yaratmayı sürdüreceğini tahmin ediyoruz.

"Bu kapsamda kısa vadede fiyatlarda anlamlı bir iyileşme görmeyi beklemiyoruz.

"Diğer taraftan altın ve gümüş fiyatlarındaki ayrışma ise beklentilerimize paralel olarak altın lehine sürerken kısa bir süre tersi bir eğilim görebilecek olsak da mevcut görünümün değişmesini gerektirecek güçlü bir sinyal oluşmadığını söyleyebiliriz."

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubu enerji bakanlarının da, konuyu görüşmek üzere Salı günü toplanması bekleniyor.

Rusya medyasında yayımlanan haberlerde, OPEC ve müttefikleri arasında bir çok ülkenin, 2021 Ocak ayından başlamak üzere petrol üretiminin aylık olarak kademeli artırılmasından yana olduğu belirtildi.