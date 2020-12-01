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    • Ekonomi
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    • 01.12.2020 09:29
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    'de yayımlandı! 12 bin personel alacak!

    , Kamu Personel Seçme Sınavı () sonucuna göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 7 bini hemşire olmak üzere 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alacak.

    AA
    Resmi Gazete'de yayımlandı! Bakanlık 12 bin personel alacak!

    'de yayımlanan ilana göre, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu -2020/14 Tercih Kılavuzu, 'nin üzerinden yayımlanacak. Adaylar tercihlerini, 1-7 Aralık tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapacak.

    ÖSYM'ye veya na posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

    BAKAN KOCA PAYLAŞMIŞTI
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 12 bin sağlık personeli alımlarına hangi kadrolardan yapacağını da belirtti. Bakan Koca paylaşımında; "Bakanlığımız; 7.000'i hemşire, 1.700'ü ebe ve 2.864'ü sağlık teknikeri/teknisyeni, 14 branşta 12 bin sağlık personeli alacak. Tercih Kılavuzunun yayınlanmasını müteakip mülakatsız atama yapılacak. Pandemi mücadelemizin bu zor günlerinde, atamalar bize güç katacaktır." dedi.

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