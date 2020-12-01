Araç sahipleri dikkat! Bugünden itibaren başladı! 776 lira cezası var

"YÜZDE 50 DAHA İYİ YOL HAKİMİYETİ SAĞLAR"

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkan Vekili Ali Fuat Şeker ise kış lastiğinin soğuk havalarda yaz lastiğine oranla yüzde 50 daha iyi yol hakimiyeti sağladığını bildirdi.

Kış lastiklerinin artı 7 ile eksi 40 derece arasındaki sıcaklıklarda sertleşmeyi önleyen yumuşak bir bileşime ve karlı, buzlu yollarda tutunmayı artırıcı kılcal desenlere sahip olduğunu anlatan Şeker, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tebliğine göre 1 Aralık-1 Nisan arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Yasa, zorunluluk kapsamında olmayan hususi otomobillerde de kış lastiği kullanımını öneriyor. Ancak araç sahibi ve sürücülere, hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğü andan itibaren kış lastiğine geçmelerini öneriyoruz." diye konuştu.