Türkiye'nin önde gelen kayak destinasyonları Erzurum Palandöken, Kayseri Erciyes ve Bursa Uludağ'daki kayak merkezleri bu ay sezonu açmaya hazırlanıyor. Kayak tatili için Rus ve Ukraynalı turistler rotayı Türkiye'ye çevirdi.
Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, bölgenin tarihinin en yüksek yurt dışı ön rezervasyonunu aldığını belirtti.
Cıngı, "Otellerimizin büyük bir bölümü yüksek doluluk oranına ulaştı bu sene, yabancı tur operatörleri sayesinde. Yüzde 85 gibi bir doluluk oranımız var. Ukrayna Hava Yolları Odessa, Kiev, Zaporijya'dan Kayseri'ye haftada bir kez olmak üzere tarifeli sefer başlattı.
Baltık ülkeleri ve Balkanlar'dan da küçük turlar halinde kayak severler ilgi gösteriyor" diye konuştu.
Erzurum Palandöken Kayak Merkezi Satış ve Pazarlama Direktörü Ahmet Reha Kantar da "Ukrayna ve Rusya'dan rezervasyon alıyoruz. 27 Aralık'tan itibaren haftada 3 uçağın direkt uçuşla Ukrayna ve Rusya'dan Erzurum'a gelmesi planlanıyor. Covid-19 vaka sayısında artış devam etmezse, şu an yüzde 60-70 oranında rezervasyonumuz var. Kışın yüzde 80-90'a çıkacak" dedi.