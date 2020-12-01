Baltık ülkeleri ve Balkanlar'dan da küçük turlar halinde kayak severler ilgi gösteriyor" diye konuştu.

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi Satış ve Pazarlama Direktörü Ahmet Reha Kantar da "Ukrayna ve Rusya'dan rezervasyon alıyoruz. 27 Aralık'tan itibaren haftada 3 uçağın direkt uçuşla Ukrayna ve Rusya'dan Erzurum'a gelmesi planlanıyor. Covid-19 vaka sayısında artış devam etmezse, şu an yüzde 60-70 oranında rezervasyonumuz var. Kışın yüzde 80-90'a çıkacak" dedi.