4.000 TL maaşla kamuya Aralık ayı personel alımı... O illerimizde yaşayanlar için İŞKUR 1 Aralık kamu personel alımı ilanları açıklandı. 4.000 TL maaşla kamuya Kasım ayı personel alımı başvuru şartları oldukça merak ediliyor. Belediye başkanlıkları bünyesine en az ilkokul mezunları arasından personel, işçi ve memur alımı yapılacağına yer verildi. Başvurular başladı ve devam ediyor. Farklı şehirlerde kamuya personel ve işçi alımı yapılacağı açıklandı. KPSS puan şartı aranmadan sağlık kurumlarına ve belediye başkanlıkları bünyesine yapılan personel alımlarının başvuru bilgileri ve adım adım başvuru anlatımı sayfamızda yer alıyor.
4.000 TL maaşla kamuya Aralık ayı personel alımı
Aydın Kadıkalesi Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 31.12.2020
Eskişehir Kentaş Tic. Ltd. Şti. 19.12.2020
TÜBİTAK BİLGEM 14.12.2020
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 03.12.2020
Van İpekyolu Belediye Başkanlığı 03.12.2020
Van İpekyolu Belediye Başkanlığı 03.12.2020
Manisa BESOT San. Tic. A.Ş. 01.12..2020
Denizli PERAŞ San. Tic. A.Ş. 01.12.2020
Bitlis Mutki Belediyesi Per. Ltd. Şti. 02.12.2020
Çanakkale Ezine 22 Eylül Destek Tur. San. Tic. Ltd. Şti. Engelli Alım İlanı 01.12.2020
Bursa Tarım A.Ş. 01.12.2020
Ankara Elmadağ SYDV 02.12.2020
Ankara TÜBİTAK SAGE 21.12.2020
TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN 21.12.2020
Çanakkale Eceabat Belediyesi Taş. Hafr. Pet. San Tic. Ltd.Şti. 01.12.2020
Tunceli Nazımiye SYDV 02.12.2020
Ankara Hacı Bayram Veli Üni. Sağ. Kült. Spor Dai. Başk. İkt. İşl. Müd. 04.12.2020
İzmir Biyotıp Genom Merkezi 01.12.2020
İstanbul Şehir Hatları Tur. San. Tic. A.Ş. 03.12.2020
Manisa BESOT San. Tic. A.Ş. 02.12.2020
Bursa Belkar Tem. Tur. Akar. Nak. Tar. İnş. Org. San. Tic. Ltd. Şti. 04.12.2020
Ankara TÜBİTAK SAGE 21.12.2020
Bursa Belkar Tem. Tur. Akar. Nak. Tic. Ltd. Şti. 04.12.2020
Konya Taşkent SYDV Pers. Alımı 14.12.2020
Denizli Peraş İşçi Alımı 04.12.2020
Çanakkale Ezine 22 Eylül Des. Tur. Tic. Ltd. Şti. 04.12.2020
İzmir İzdoğa San. A.Ş. 05.12.2020
Kırıkkale Delice Belediyesi Pers. Ltd. Şti. 01.12.2020
Ordu Orbel A.Ş.01.12.2020
Mersin Büyükşehir Kültür Sanat A.Ş. 02.12.2020
Konya Şehir Hiz. A.Ş. 10.12.2020
Isparta Uluborlu Beld. Pers. Hiz. Ltd. Şti. 10.12.2020
ALIM YAPILAN KADROLAR
- Beden işçisi
- Güvenlik görevlisi
- Temizlik görevlisi
- Veteriner sağlık teknisyeni
- Veteriner hekim
- Operatör
- Şoför
- Jeoloji mühendisi
- Aşçı
- Okul öncesi öğretmeni
- İdari İşler uzmanı
- Destek personeli,
- Basın yayın işleri personeli
- Büro memuru
- Mühendis
- Mükine Mühendisi
- İşyeri hekimi,
- Danışma memuru
- İnşaat teknikeri
- Hasta yaşlı bakımı personeli
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel koşullarını taşıması gerekmektedir:
- Türk vatandaşı olmak.
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
İŞKUR'a Nasıl Kayıt Olunur?
İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.
• Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir.
Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.
• Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;
• Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.
• İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.
• Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.
• Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.