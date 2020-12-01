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    • Ekonomi
    • 01.12.2020 23:52
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    • 01.12.2020 23:56
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    halkına "ekonomik iyileşme" ve "yardım yolda" sözü veren ekonomi ekibini tanıttı

    , başkanlığına seçilen , na eski ABD Merkez Bankası () Başkanı Janet Yellen'ı getireceğini açıkladı. Biden seçim kampanyasında, ABD halkına "ekonomik iyileşme" ve "yardım yolda" sözü vermişti.

    AA
    Biden yıkım ekibini tanıttı

    Amerika Birleşik Devletleri başkanlığına seçilen Joe Biden, Wilmington'da ekonominin başına getireceği ekibini ve kendisine ekonomi alanında danışmanlık yapacak isimleri tanıttı.

    ABD halkına "ekonomik iyileşme" ve "yardım yolda" sözü veren Biden, ABD Kongresine ise acilen ekonomik yardım paketi yasasını geçirmesi çağrısı yaptı.

    ABD'yi devam eden ekonomik krizden çıkaracak ve ekonomiyi yeniden inşa etmeye yardım edecek "birinci sınıf" ve "deneyimli" bir ekonomi ekibi kurduğunu söyleyen Biden, Hazine Bakanlığına eski Fed Başkanı Janet Yellen'ı getireceğini söyledi.

    Janet Yellen, atamanın ABD Senatosunda onaylanması durumunda ülke tarihinde bu göreve getirilen ilk kadın olacak.

    Neera Tanden

    Biden, Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi Direktörlüğüne Hindistan asıllı Neera Tanden'ı, Ekonomi Danışmanları Konseyi Başkanlığına ise Cecilia Rouse'ı getirecek.

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    Cecilia Rouse
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    Haberler Ekonomi ABD halkına "ekonomik iyileşme" ve "yardım yolda" sözü veren Joe Biden ekonomi ekibini tanıttı