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    • Ekonomi
    • 01.12.2020 Gazete
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    İşsize-kısa çalışana ödeme zamanı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler , Kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin bu hafta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

    İşsize-kısa çalışana ödeme zamanı
    Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin bu hafta hesaplara yatırılacağını duyurdu. Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN'ı olmayanlara PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, "İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4 Aralık Cuma günü yapılacak" açıklamasını yaptı. İşsizlik maaşı alanlara bin 168 ile 2 bin 336 lira arasında ödeme yapılırken; kısa çalışma ödeneği de bin 752 ile 4 bin 380 lira arasında bulunuyor.
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    Haberler Ekonomi İşsize-kısa çalışana ödeme zamanı