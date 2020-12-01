İşsize-kısa çalışana ödeme zamanı

Kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısaçalışma ödemelerinin bu hafta hesaplarayatırılacağını duyurdu. Ödemelerin bankahesaplarına yatırılacağını, IBAN'ı olmayanlaraPTT üzerinden ödemeyapılacağını hatırlatan BakanSelçuk, "İşsizlik ve kısaçalışma ödeneği ödemeleri 4Aralık Cuma günü yapılacak"açıklamasını yaptı. İşsizlikmaaşı alanlarailearasında ödemeyapılırken; kısa çalışmaödeneği deilearasında bulunuyor.