Harekete geçildi hükümet düğmeye basıyor. İkinci el araba fiyatlarını anında düşürecek dev hamle. İkinci el araba fiyatlarının yükselmesi nedeniyle pek çok kişi araba almaktan ya da elindeki modeli değiştirmekten vazgeçti. Yedi-sekiz aylık süreçte koronavirüs salgınıyla birlikte ikinci el otomobil fiyatlarının yükselmesi araç almayı düşünenleri vazgeçiriyor. Pandemiyle birlikte sıfır araç tarafında ortaya çıkan tedarik sıkıntısının yanı sıra geçtiğimiz aylarda yapılan ÖTV düzenlemesi ile döviz kurlarının da etkisiyle yükselen fiyatlar, araç alacak vatandaşı ikinci el araç piyasasına yönlendirince 7 ay önce 70 bin TL'ye satılan ikinci el bir aracın fiyatı 120 bin TL'ye kadar çıktı. Geçtiğimiz günlerde öne sürülen bir iddiaya göre ikinci el araç piyasasına yönelik aralarında ithalatın da yapılmasının yer aldığı bir takım tedbirler gündeme geliyor.

NELER OLACAK?

İkinci el tarafında aşırı oranda yükselen fiyatların perde arkasında ise sadece sıfır araç tarafında ortaya çıkan sıkıntılar yer almıyor. Araç piyasasında ortaya çıkan havayı kendi lehine çevirmek isteyen kimi fırsatçıların manipülatif yönlendirmeleri ile de yükselen ikinci el araç fiyatlarına yönelik sektör temsilcileri ise yakın zamanda yüzde 10 oranında bir artış daha bekliyor.