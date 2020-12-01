ŞOK 2 Aralık aktüel kataloğu ürünleri alışveriş yapacak olanlar tarafından sorgulanıyor. ŞOK'ta bu hafta dikkat çeken ürünler arasında Nikado Nostaljik Radyo, Asonic Bluetooth Hoparlör, Paşabahçe İrem Çay Bardağı 6'lı, Maxflex Erkek Trekking Bot, Lipton Altın Harman Demlik Poşet Çay 100'lü ve Superfresh Pizza King yer alıyor. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi indirimli ürünler var? İşte haftanın ürünleri

ŞOK 2 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ

Superfresh Pizza King