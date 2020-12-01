Hareketliliğin devam ettiği altın fiyatlarındaki son gelişmeler küçük ve büyük ölçekte yatırım yapanlar tarafından sorgulanıyor. Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın, Covid-19 aşısına ilişkin olumlu gelişmelere karşın, "ekonominin görünümü olağanüstü belirsizliğini koruyor" yolundaki açıklamaları üzerine, altın ve gümüş başta olmak üzere, güvenli liman varlıklarına alım getirdi. Altın fiyatları yüzde 2.0'den, gümüş fiyatları ise yüzde 4.0'ten çok yükseldi. Çeyrek altın alış fiyatı bugün 22 TL artarken, gram altın fiyatı ise 13.8 TL birden artış gösterdi. İşte gram ve çeyrek altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|443,80
|444,00
|457,60
|457,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.926,00
|2.947,00
|3.016,00
|3.037,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|405,00
|409,00
|418,00
|422,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.859,00
|2.879,00
|2.947,00
|2.967,00
|Yarım Ziynet
|1.430,00
|1.440,00
|1.474,00
|1.484,00
|Çeyrek Ziynet
|715,00
|720,00
|737,00
|742,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 3,11 artışla 457,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 742,00 lira, Cumhuriyet altını 3.037,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 3,11 yükselişle 457,80 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 456 BİN 900 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 456 bin 900 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 440 bin 600 lirayı, en yüksek ise 457 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,3 yükselişle 456 bin 900 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 938 milyon 387 bin 665,97 lira, işlem miktarı ise 6.539,82 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 945 milyon 636 bin 439,98 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, Has kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.808,17 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.808,17 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 4,30 artarak 456 bin 900 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,8357 lira, satışta 7,8671 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,7837 lira, satışta 7,8149 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,01'den, bileşik getirisi de yüzde 14,50'den gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2008, sterlin/dolar paritesi 1,3359, dolar/yen paritesi de 104,53 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,60 düşüşle 47,47 dolardan işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ, PETROL YATAY
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın, Covid-19 aşısına ilişkin olumlu gelişmelere karşın, "ekonominin görünümü olağanüstü belirsizliğini koruyor" yolundaki açıklamaları üzerine, altın ve gümüş başta olmak üzere, güvenli liman varlıklarına alım getirdi. Altın fiyatları yüzde 2.0'den, gümüş fiyatları ise yüzde 4.0'ten çok yükseldi.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) üretim kısıntılarının devamına ilişkin tartışmaları sürerken, petrol fiyatları da yatay hareket ediyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.02 düşüşle 47.75 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.09 artışla 45.08 dolar,
- altın yüzde 2.11 artışla 1,814.08 dolar,
- gümüş yüzde 4.54 artışla 23.66 dolar,
- bakır yüzde 0.81 artışla 7,566.00 dolar,
- platin yüzde 2.49 artışla 991.13 dolar,
- paladyum yüzde 1.54 artışla 2,419.20 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada gram altın 458 liraya, çeyrek altın 752 liraya, Cumhuriyet altını da 2,996 liraya yükseldi.
Troy Kıymetli Madenler'in haftanın ilk günündeki gelişmeleri özetleyen analizinde şöyle denildi:
"Altın, yeni haftaya kırmızıda başlamasının yanı sıra yeni bir dip yaptığı bir seansı geride bıraktı. 1,786 dolar/ons seviyesinden güne başlayan sarı maden, seansın ilk saatlerinde 1,764 dolar/ons seviyesine kadar geri çekilerek seansın en düşük seviyesini kaydetti. Aşı gelişmeleriyle ilgili haberler gelmeye devam ederken, Moderna aşısının onayı için başvuru yapacağını duyurdu. Bu tür haberlere piyasaların tepkisinin ilk haberlere kıyasla kısıtlı kaldığını görüyoruz. Altının da bu haber sonrası tepkisinin satış değil toparlanma olduğunu söyleyebiliriz. Seansı 1,776 dolar/onstan tamamlayan sarı maden, günü yüzde 0.5 kayıpla tamamlamış oldu.
"Gümüş ise iki ayın ardından dün ilk kez 22 dolar/onsun aşağısını test ederek, 21.89 dolar/onsla günün en düşük seviyesini kaydetti. Gün sonunda toparlanmaya çalışan beyaz maden, 22.62 dolar/onstan seansı tamamlarken önceki güne kıyasla yüzde 0.3 kayıp yaşadı.
"Platin, dünkü seansı kırmızıda kapatmasına karşın, seans içinde 981 dolar/onsu kaydederek iki ayın en yüksek seviyesini kaydetmiş oldu. Seans sonuna kadar bu seviyede kalamayan platin, 967 dolar/onstan kapanış yaparak yüzde 0.2 kaybı hanesine yazdı.
"Paladyum da diğer kıymetli madenler gibi kırmızıda bir kapanış yaparak, 2,375 dolar/ons seviyesinden seansı tamamladı ve önceki güne kıyasla yüzde 2.1 kayıp yaşadı.
"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda haftanın ilk seans gününde düşük hacimli bir seans geride kalırken, altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 1.0-2.0 usd/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 4,700 kg altın, 11,344 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."