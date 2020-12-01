Hareketliliğin devam ettiği altın fiyatlarındaki son gelişmeler küçük ve büyük ölçekte yatırım yapanlar tarafından sorgulanıyor. Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın, Covid-19 aşısına ilişkin olumlu gelişmelere karşın, "ekonominin görünümü olağanüstü belirsizliğini koruyor" yolundaki açıklamaları üzerine, altın ve gümüş başta olmak üzere, güvenli liman varlıklarına alım getirdi. Altın fiyatları yüzde 2.0'den, gümüş fiyatları ise yüzde 4.0'ten çok yükseldi. Çeyrek altın alış fiyatı bugün 22 TL artarken, gram altın fiyatı ise 13.8 TL birden artış gösterdi. İşte gram ve çeyrek altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?