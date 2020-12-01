

"BAYRAM İKRAMİYELERİ DE ZAMDAN FAYDALANSIN"

Bayram ikramiyelerinin, bayram öncesinde emekliye büyük bir katkı olduğunu söyleyen Ergün, "Bu ikramiyeler 6 ayda bir verilen zamlardan faydalanamıyor, sabit kaldı. İkramiye de 6 ayda bir artmalı" dedi.



İNTİBAK TALEBİ

Emeklilerin intibak yasası beklentisiyle ilgili de konuşan Ergün, "2000-2008 yılları arasında emekli olanların intibak yasası kaldı. Bu mağdur olmuş kesimin de hakkının ödenmesi için 2013'ten beri mücadele ediyoruz. İktidar partisinin bunu Meclis'e getirip çıkarması gerekir. 8 yıldır bekleyen bir intibak talebimiz var" ifadesini kullandı.