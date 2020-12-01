Borsada günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler hangileri? İşte 1 Aralık BIST 100 değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Selçuk Ecza Deposu 13,79 12,54 9,97 Akçansa 16,26 14,79 9,94 Çimsa 16,05 14,84 8,15 Ege Endüstri 1.612,80 1.512,00 6,67 Kartonsan 2.713,00 2.576,70 5,29 DO-CO 493,00 469,80 4,94 Otokar 226,30 217,10 4,24 Coca Cola İçecek 58,40 56,05 4,19 Aksigorta 7,72 7,43 3,90 Karel Elektronik 17,35 16,74 3,64 Bursa Çimento 9,24 8,93 3,47 Aygaz 12,62 12,20 3,44 Anadolu Grubu Holding 21,44 20,74 3,38 Anadolu Efes 21,60 20,94 3,15 Çelebi 95,00 92,20 3,04 Ford Otosan 111,00 107,80 2,97 Sasa Polyester 16,75 16,31 2,70 Sabancı Holding 9,90 9,64 2,70 Pegasus 58,65 57,20 2,53 Alarko Holding 6,48 6,32 2,53

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: