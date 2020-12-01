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    • Ekonomi
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    • 01.12.2020 13:41
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    Borsada günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler hangileri? İşte 1 Aralık BIST 100 değer kazanan hisseler

    'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında en çok değer kazanan 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 9,97 oranında yükselerek 13,79'dan işlem gördü. Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler hangileri?

    Borsada en çok değer kazanan 20 hisse!

    'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Selçuk Ecza Deposu 13,79 12,54 9,97
    Akçansa 16,26 14,79 9,94
    Çimsa 16,05 14,84 8,15
    Ege Endüstri 1.612,80 1.512,00 6,67
    Kartonsan 2.713,00 2.576,70 5,29
    DO-CO 493,00 469,80 4,94
    Otokar 226,30 217,10 4,24
    Coca Cola İçecek 58,40 56,05 4,19
    Aksigorta 7,72 7,43 3,90
    Karel Elektronik 17,35 16,74 3,64
    Bursa Çimento 9,24 8,93 3,47
    Aygaz 12,62 12,20 3,44
    Anadolu Grubu Holding 21,44 20,74 3,38
    Anadolu Efes 21,60 20,94 3,15
    Çelebi 95,00 92,20 3,04
    Ford Otosan 111,00 107,80 2,97
    Sasa Polyester 16,75 16,31 2,70
    Sabancı Holding 9,90 9,64 2,70
    Pegasus 58,65 57,20 2,53
    Alarko Holding 6,48 6,32 2,53

    Borsa 'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Pınar Et Ve Un 24,60 25,54 -3,68
    Pınar Süt 22,58 23,44 -3,67
    MLP Sağlık 20,38 21,14 -3,60
    Deva Holding 24,62 25,40 -3,07
    Kerevitaş Gıda 7,17 7,37 -2,71
    Bizim Mağazaları 16,51 16,95 -2,60
    Şok Marketler 12,28 12,56 -2,23
    Kardemir (D) 4,80 4,90 -2,04
    Tat Gıda 11,17 11,40 -2,02
    Migros Ticaret 41,42 42,18 -1,80
    Türk Telekom 7,59 7,68 -1,17
    Gübre Fabrikaları 51,20 51,70 -0,97
    Halk GMYO 3,09 3,11 -0,64
    Halkbank 5,32 5,35 -0,56

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    Haberler Ekonomi Borsada günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler hangileri? İşte 1 Aralık BIST 100 değer kazanan hisseler