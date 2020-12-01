Bitcoin ilk kez 20 bin doları aşabilir

Coindesk'in verilerine göre son 24 saat içerisinde en yüksek 19,920.53 doları gördü. Bu rakam aynı zamanda tarihi zirve anlamına geliyor. En popüler kripto parada yaşanan yükseliş Ether ve Litecoin gibi diğerlerinde de yükselişi destekledi. Ethereum 636.54 dolara kadar tırmandı. Litecoin 91.68 doları gördü.