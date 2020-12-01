Bitcoin ilk kez 20 bin doları aşabilir

Bitcoin'de geçen hafta yaşanan çöküşün ardından gelen toparlanma kripto paranın tarihinde ilk kez 20 bin doları aşabileceği yönündeki spekülasyonu güçlendirdi. İşlem hacmi en yüksek dijital para Bitcoin Pazartesi günkü işlemlerde 19,900 doları aştı.
Coindesk'in verilerine göre son 24 saat içerisinde en yüksek 19,920.53 doları gördü. Bu rakam aynı zamanda tarihi zirve anlamına geliyor. En popüler kripto parada yaşanan yükseliş Ether ve Litecoin gibi diğerlerinde de yükselişi destekledi. Ethereum 636.54 dolara kadar tırmandı. Litecoin 91.68 doları gördü.
Londra'da Nexo'nun idari ortağı Antoni Trenchev, yükselişi kaçırma korkusunun yavaş yavaş etkisini göstermeye başladığının altını çizerek, "Bireysel müşterilerimizin daha fazla Bitcoin almak için ellerindeki Bitcoin karşılığında borçlandığını henüz yeni görmeye başlıyoruz. Bu, ralliyi eninde sonunda 20 bin dolarlı seviyelere taşıyacak." dedi. Ancak herkes aynı fikirde değil.
Bazı uzmanlar bu yıl yaşanan yüzde 175'lik rallinin balon olduğunu ve dijital varlıkların portföy çeşitlendirmesi ve altına yönelik fon girişlerinden pay aldığı iddialarıyla desteklenemeyeceğini savunuyorlar.
Singapur'da bulunan kripto para Borsası Luno'nun iş geliştirme biriminin yöneticisi Vijay Ayyar, yatırımcıların Bitcoin'de 25 bin doları hedeflediklerini, ancak kendisinin sonrasında yüzde 30'luk düşüş beklediğini belirtti. Bu yıl üçe katlayan Bloomberg Galaxy Kripto Endeksi de Pazartesi günü yükseldi.