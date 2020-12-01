Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak sorusunun yanıtı belli oldu. Bu kapsamda yapılan açıklama ödeme alan binlerce vatandaş tarafından merak edilmeye başlandı. Bugün yazılı bir açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin yatırılacağı tarihi açıkladı. İşte merak edilenler...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4 Aralık 2020 tarihinde yapılacak. Ödemeler banka hesaplarına yatıralacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacak" dedi.