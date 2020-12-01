"Mesane kanseri ise tüm kanserler içinde erkeklerde 4, kadınlarda 8. sırada bulunmaktadır"

Yaşam boyu prostat kanseri görülme ihtimali yaklaşık yüzde 17 olduğunu ve yaş ilerledikçe bunun arttığına işaret eden Dr. Şenoğlu, "Mesane kanseri ise tüm kanserler içinde erkeklerde 4, kadınlarda 8. sırada bulunmaktadır. Tüm erişkin kanserlerinin yaklaşık yüzde 2-3'ü ise böbrek kanserleridir. Testis kanserleri toplumda 100 binde 3-10 oranında görülmektedir ve ürolojik kanserlerin yüzde 5'ini oluşturmaktadır" dedi.

Prostat kanseri için 50 yaş üzerindeki veya ailesel prostat kanseri öyküsü olan erkeklerin risk altında olduğunu ifade eden Dr. Şenoğlu, sigaranın ise mesane kanseri için en büyük risk faktörleri arasında yer aldığını belirtti. Testis kanserlerinde de çocukluk çağında sık görülen inmemiş testisin risk faktörü olarak karşılarına çıktığını dile getiren Dr. Şenoğlu, "Böbrek kitleleri için de obez, hipertansiyon hastalığı olan ve sigara kullanan kişiler risk altındadırlar" diye konuştu.