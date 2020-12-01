Merkez Bankası faiz arttırımı sonrasında konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları bankalar tarafından revize edildi. Bu anlamda vatandaşlar kredi faiz oranları için araştırmalarını derinleştiriyor. Kredi faiz oranları, son dönemde ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alırken, bankalardan son dakika haberleri de gelmeye devam ediyor. Konut kredisi, sahibi olmak istediğiniz konutun teminat altına alınarak, bankalar tarafından verilen bir kredi türüdür. Satın almak istediğiniz eve karar verdikten sonra konut kredisi almayı düşündüğünüz bankaya başvuru yapmanız gerekmektedir. Peki en uygun kredi ve faiz hangi bankada? Ziraat, Akbank, TEB, İş Bankası, Garanti...
ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ, TAŞIT VE KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI KASIM 2020 LİSTESİ
Ziraat Bankası Çalışanın Artısı Konut Kredisi Faiz Oranı Yüzde 1.65
Ziraat Bankası Emeklilere Özel Konut Kredisi Faiz Oranı Yüzde 1.65
Ziraat Bankası Sıfır Konutlara Özel Konut Kredisi Faiz Oranı Yüzde 1.50
Ziraat Bankası Tüketici Kredisi Faiz Oranı Yüzde 1.79
Ziraat Bankası Çalışanın Artısı İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı Yüzde 1.69
Ziraat Bankası Emeklinin Artıkı İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı Yüzde 1.69
Ziraat Bankası Tüketici Ürün Paketi Yüzde 1.75
Ziraat Bankası Taşıt Kredisi Faiz Oranı Yüzde 1.77
Ziraat Bankası Kaskolu Taşıt Kredisi Faiz Oranı Yüzde 1.75
1 ARALIK 2020 İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.40
Taşıt kredisi: 1.50
Ev kredisi: 1.35
1 ARALIK 2020 AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:
Direkt kredi: 1.89
İhtiyaç kredisi: 1.81
Taşıt kredisi: 1.45
Konut kredisi: 1.25
Çağrı Merkezi İhtiyaç Kredisi: 1.89
1 ARALIK 2020 GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.49'dan başlıyor
Konut kredisi: 1.49
Taşıt kredisi: 1.64
1 ARALIK 2020 TEB KREDİ FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.25
Taşıt kredisi: 1.35
Konut kredisi: 1.37
FAİZ KARARI KREDİ FAİZ ORANLARINI NASIL ETKİLER?
Faiz artınca kredi oranları da artar mı?Binlerce kişinin gözü kulağı bugünkü Merkez Bankası'nın faiz kararı sonucundaydı. Uzmanlar karar açıklanmadan önce, Merkez Bankası'nın faiz artırımı yapacağı yönünde açıklama yapmıştı. Merkez Bankası faiz artırılınca konut, tüketici ve ihtiyaç kredisi faiz oranları ne olur merak konusu oldu. Peki faiz kararı ile konut, taşıt kredileri yükselecek mi? Vatandaşların çekeceği kredileri nasıl etkileyeceğini merakla beklemesinin ardından, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Sefer Şener açıklama yaparak faiz artınca krediler yükselecek mi sorusuna cevap verdi.
"Bundan sonraki süreçte tüketici (Ev (konut) araç (taşıt) kredilerinin faiz oranlarının artması anlamına geliyor. Acı reçete dediğimiz kısım burası. Sermaye daha pahalı hale gelmiş oluyor. Asıl boyutu ise işletmeler açısından maliyetli kredilerin gelmesi söz konusu. Yabancı yatırımın gelme ihtimali yükseliyor. Yabancı yatırımın gelmesi biraz daha vatandaşa yansımayı yavaşlatıyor. Vatandaşların bu kararlar sonrası biraz daha tasarruf yapması gerekiyor. İşletmeler ve bireyler açısından bir maliye artışı yaşanacak bu doğaldır. Bu karar enflasyon ve kurlar için sevindirici ama uzun vadede Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi faiz artışı riskli bir durumdur. TL varlıkların değerini artıracaksanız ülkenin risk primini düşürmek istiyorsanız en azından enflasyon üzerinde bir faiz artışını sağlamanız gerekiyor."
Konut kredisi nedir?
Konut kredisi, sahibi olmak istediğiniz konutun teminat altına alınarak, bankalar tarafından verilen bir kredi türüdür. Satın almak istediğiniz eve karar verdikten sonra konut kredisi almayı düşündüğünüz bankaya başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvurunuz olumlu sonuçlandıktan gelir belgesi ve tapu ile şubeye giderek sürecinizi başlatabilirsiniz. Sonra ekspertiz uzmanları satın almak istediğiniz evin ekspertiz değerini belirler. Belirlenen ekspertiz değerinin %80'ine kadar 3-240 ay vade aralığında konut kredisi alınabilmektedir. Evin geri kalan %20'si için peşinatınızın olması gerekmektedir.
Konut Kredisi Gerekli Evraklar
Başvurunuz onaylanırsa aşağıdaki belgeleri bankamıza teslim etmeniz istenir:
Nüfus cüzdanı, tapu, kira geliri varsa tapu veya e-devletten alınan "Tapu Bilgileri Sorgulama" ekran görüntüsü, kira kontratı ve ödeme dekontu, faiz veya başka bir geliri varsa geliri gösteren belge
Bu belgelere ek olarak;
Maaşlı Çalışıyorsanız: Devletten alınan 4A/4C hizmet dökümü ya da SGK ilçe merkezlerinden alınan Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı Belgesi
Şahıs Firması Sahibiyseniz: Vergi levhası, yıl sonu mali verileri, ara dönem mali verileri
Tüzel Firma Sahibi/Ortağıysanız: Ortaklık yapısı teyidi için firmaya ait ticaret sicil gazetesi/hazirun cetveli, firmaya ait yılsonu ve güncel mali veriler (bilanço – gelir tablosu veya kurumsal vergi beyannamesi, işletme hesap özeti), firmaya ait vergi levhası
Gerçek kişilere, yeni ya da kullanılmış konut alımlarının finanse edilmesi amacıyla, satın alınacak konutun ipoteği alınarak veya satış vaadi sözleşmesine bağlı olarak garantörlü/iyi niyet mektubu teminatı ile kullandırılan kredilerdir. Ayrıca mevcut konut kredisi borcunun daha uygun faiz ve vade koşulları ile değiştirilmesini sağlamak üzere başka bir bankaya taşınarak Konut Kredisi kullanılması da mümkündür. Bu krediler Konut Kredisi Borç Transferi ve Yeniden Yapılandırma Kredisi olarak da bilinen Refinansman Kredileridir.
2007'de yasalaşan Mortgage Yasası ile tüm konut kredileri mortgage kapsamına alınmıştır. Bu sayede tüketiciler düşük aylık ödemelerle ve yüksek vadelerle, kira öder gibi ev sahibi olabilmektedir. Bu kredilerin vadeleri 20 yıla kadar uzayabilmektedir.
Konut kredisinde satın alınan konutlar teminat olarak alınır. Ticari nitelikli gayrimenkuller ise teminat olarak alınamaz. Bu teminat kapsamında banka, satın alınacak konut üzerine kendi lehine ipotek tesis eder. Kredi ödemesinin bitmesinin ardından ipotek kaldırılır.
Konut kredisi tutarı krediye konu gayrimenkulün belirlenen değerinin %75'i kadar olabilmektedir. Örneğin; ekspertiz değeri 100.000 TL olan bir evi satın almak için kullanılabilecek maksimum konut kredisi tutarı 75.000 TL'dir.
Konut kredisi veren bankalar sabit veya değişken faiz uygulayabilir. Türkiye'de uygulanan konut kredisi faizleri genellikle sabittir. Yani, kredinin vadesi boyunca ödenecek kredi taksit tutarı değişmez. Sabit faizli konut kredilerinde vadesinden önce kredinin kapanması durumunda %2 erken kapama komisyonu ödenir.