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    • Ekonomi
    • 01.12.2020 10:40
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    • 01.12.2020 10:40
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    açıkladı! Destek başvuruları 25 Aralık'a kadar sürecek

    Son dakika haberi... tarafından su ürünleri üreticilerine yönelik yapılan desteğe başvuruların 25 Aralık'a kadar devam edeceği açıklandı.

    AA
    Bakanlık açıkladı! Destek başvurularında son tarih belli oldu

    Su ürünleri desteklerinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 25 Aralık'a kadar başvuru yapabilecek.

    nın "Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

    Buna göre, alabalık, sazan, midye, mersin, kalkan, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine, sargoz, mırmır, sarıağız, sarıkuyruk, trança, yayın, şabut, karabalık, yılan balığı, tilapya, kerevit, karides, sülük, Karadeniz alası, kırmızı benekli alabalıklar destekleme kapsamında yer alıyor.

    Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, en geç 25 Aralık mesai bitimine kadar yetiştiricilik tesisinin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat edecek.

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    Haberler Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı! Destek başvuruları 25 Aralık'a kadar sürecek