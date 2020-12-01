"Tüketicilerin teklifleri mümkün olduğunca belli bir standart, belli bir şablonda talep etmeleri, karşılaştırma yapmaları gerekiyor. Farklı tedarik modellerini iyice araştırarak önerileri dikkate almalılar. Mesela fiyata duyarlı iseler başka, bütçe hassasiyetleri yüksek ise başka. Alacakları hizmetin kalitesi kritikse, sürekli destek ihtiyacı duyuluyorsa başka noktalara dikkat edilmeli. En ucuza ihtiyaçları varsa maliyet bazlı bir model olan PTF, YEKDEM bazlı fiyatlama yerinde olacaktır."

AVANTAJ DEZAVANTAJA DÖNÜŞEBİLİR

Elektrİk tedarik şirketleri tarafından kurumlara ve ticarethanelere vaat edilenler ile sözleşmenin örtüşüp, örtüşmediğine dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulunan Kaya Uğur Karayurt, "Avantajmış gibi görünen, anlaşılması ve takibi zor olan ön koşullar, kurumlar ve ticarethaneler tarafından iyi değerlendirilmeli.

Yakın takip yapılıp yapılamayacağına, önerinin pratikte uygulanabilirliğine dikkat edilmeli. Sözleşmede avantajmış gibi görünüp, pratikte uygulanamadığı için dezavantaja dönüşebilecek maddelerden uzak durulmalı" dedi.