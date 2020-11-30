Ücretsiz tablet ve dizüstü bilgisayar laptop başvuru ekranı: TV8 ekranlarında yapılan tablet ve bilgisayar kampanyasının ardından ilginin son derece yoğun olduğu belirtildi. Toplanan tablet ve bilgisayarların ihtiyaç sahibi olan çocuklara ulaştırılması gerektiğinin altı çizildi. MEB Bakanlığı tarafından uzaktan eğitime devam eden öğrencilerin ailesinin gelir durumu, eğitim alan kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etmeme durumu, özel gereksinimler tablet dağıtımında belirleyici olacak. Cihazların dağıtımlarını İl Milli Eğitim Müdürlüklerince gerçekleştirilecek. Tablet bilgisayarlar okul yönetimleri tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.
MEB açıklaması şu şekilde:
"Tablet ve bilgisayar yardımına ilişkin duyuru (Önemli!!!)
Sevgili öğrencilerimiz ve sayın velilerimiz,
Borusan Kocabıyık Vakfı tarafından İlköğretim , Lise ve Üniversite öğrencilerine Tablet veya Dizüstü Bilgisayar desteği yardımı yapılacağı ilan edilmiştir. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak başvuru yapabilirsiniz. Son başvuru tarihi 30 Kasım 2020 tarihidir.
https://e-bursum.com/ilan-temel-bilgiler?su=49qAAGrKJpQ%3D&sc=cyaOXsbXpRI%3D
500 Bin Tablet Kimlere Verilecek?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdiği ücretsiz laptop müjdesinden sonra maddi imkanları yetersiz olan öğrencilerin kimlere tablet verileceği konusunda araştırmaları da başladı. Devletin tablet yardımından, MEB tablet başvurusu yapacak olan ihtiyaç sahibi ailelerin okuyan çocuklarına yapılacağı tahmin edilirken, ailelerin gelir durumu, ailedeki çocuk sayısı ve özel eğitime devam etmesi gibi durumlar göz önünde bulundurularak ihtiyaç sahibi ailelerin tespit edilerek bu ailelerin çocuklarına adil bir dağıtım yapılması için çalışmalara başlandığı belirtirken, konu ile ilgili daha detaylı bilgiler henüz paylaşılmadı.
Devlet Tablet Yardımı Başvuruları Nasıl Yapılacak?
500 bin tablet devlet yardımından yararlanmak isteyenler tarafından ücretsiz tablet başvuruları nasıl yapılacak araştırılmaya başlandı. İlk etapta 500 bin tablet bilgisayar verme süreci başladı.
Esenler Belediyesi Tabletsiz Çocuklar Kalmasın Projesi
Esenler Belediyesinin ihtiyaç sahibi öğrenciler için başlattığı kampanya şartları şunlardır;
İlkokul. ortaokul veya lise öğrencisi olmak.
Sosyla Yardım Yönetmeliği şartlarına uymak.
Esenler Kaymakamlığı tarafından onaylanmış Milli Eğitim Müdürlüğü'nün EBA platformuna giremediğini tespit ettiği öğrencilerden olmak.
Dağıtım öncelik sırası 8. ve 12. sınıf öğrencilerinde olacak.
Esenler' de ikametgah ediyor olmak.
Esenler' de bir okulda okuyor olmak.
Birden fazla öğrencinin olduğu tespit edilen ailelere sadece 1 adet tablet verilecek.
Tabletin fazla olması durumunda bir önceki yılın başarı durumu dikkate alınacak.
Bu şartlar altında Esenler Belediyesi kurumsal web sitesi üzerinden veya 444 00 73 çağrı merkezi aranarak ücretsiz laptop ve tablet başvurusu için kayıt yaptırabilirsiniz.
Tuzla Askıda Tablet Kampanyası
Uzaktan eğitimden mahrum kalan öğrencilere el uzatıp askıya tablet bırakmak isteyen bağışçılar buradan bilgilerini doldurarak, askıya tablet bırakabilirsiniz. Bırakmak istediğiniz tablet sayısını ve türünü buradan girerek destek olabilirsiniz. Başvuru formları, Belediye görevlileri tarafından incelenerek uygunluk durumuna göre değerlendirilerek sonrasında görevliler tarafından öğrenciler tespit edilerek kapılarına asılacaktır.
SİVAS BELEDİYESİNDEN ÖĞRENCİLERE DESTEK!
Sivas Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde uzaktan eğitime erişim noktasında sıkıntı yaşayan 5 bin öğrenciye 1 yıllık anlaşması yapılmış internet paketi yüklü tablet hediye edecek .Sivas Belediyesi, Kovid-19 sürecinde uzaktan eğitime erişim noktasında sıkıntı yaşayan öğrencilere internet paketi yüklü tablet dağıtımına başladı.
TURGUTLU BELEDİYESİNDEN TABLET PROJESİ
Turgutlu Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Gelecek seninle aydınlansın" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere tabletler ulaştırılmaya başlandı.
'Gelecek seninle aydınlansın' projesine tablet, bilgisayar bağışları ise devam ediyor. Tablet ve bilgisayar bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar 0236 313 21 22 numaralı telefonu arayıp detaylı bilgi alabilecekler.
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN 10 BİN TABLET!
Kayseri Büyükşehir Belediyesi , uzaktan eğitime devam eden ihtiyaç sahibi öğrenciler için 10 bin adet tablet desteğinde bulunacak.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelinde ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli çalışma yürütüldüğü kaydedildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın konu ile ilgili Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar Belediye Başkanları başta olmak üzere görüşmeler yapıldığını belirtti.
ADANA BELEDİYESİ ÇOCUKLARI UNUTMADI!
Adana Büyükşehir Belediyesi, salgın nedeniyle internet ortamında evlerden sürdürülen eğitim sisteminde, bilgisayar ve tableti olmayan ihtiyaç sahibi ailelere destek vermek amacıyla kampanya başlattı.
"Bu Dayanışmada Gelecek Var" mesajıyla başlatılan kampanyayla ilgili açıklama yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Kullanmadığınız eski tablet ve bilgisayarlar ile destek için yeni satın aldığınız tablet ve bilgisayarları topluyor, gerçek ihtiyaç sahibi öğrencilerle buluşturuyoruz" dedi.