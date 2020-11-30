Devlet Tablet Yardımı Başvuruları Nasıl Yapılacak?

500 bin tablet devlet yardımından yararlanmak isteyenler tarafından ücretsiz tablet başvuruları nasıl yapılacak araştırılmaya başlandı. İlk etapta 500 bin tablet bilgisayar verme süreci başladı.

Esenler Belediyesi Tabletsiz Çocuklar Kalmasın Projesi

Esenler Belediyesinin ihtiyaç sahibi öğrenciler için başlattığı kampanya şartları şunlardır;

İlkokul. ortaokul veya lise öğrencisi olmak.

Sosyla Yardım Yönetmeliği şartlarına uymak.

Esenler Kaymakamlığı tarafından onaylanmış Milli Eğitim Müdürlüğü'nün EBA platformuna giremediğini tespit ettiği öğrencilerden olmak.

Dağıtım öncelik sırası 8. ve 12. sınıf öğrencilerinde olacak.

Esenler' de ikametgah ediyor olmak.

Esenler' de bir okulda okuyor olmak.

Birden fazla öğrencinin olduğu tespit edilen ailelere sadece 1 adet tablet verilecek.

Tabletin fazla olması durumunda bir önceki yılın başarı durumu dikkate alınacak.

Bu şartlar altında Esenler Belediyesi kurumsal web sitesi üzerinden veya 444 00 73 çağrı merkezi aranarak ücretsiz laptop ve tablet başvurusu için kayıt yaptırabilirsiniz.