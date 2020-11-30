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    • 30.11.2020 09:19
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    Son dakika: 11 personel alacak

    'ın 'de yayımlanan ilanına göre, kurumun Bilişim ve () 9 personeli, Araştırma ve () de bir uzman yardımcısı ve bir usta alınacak.

    AA
    TÜBİTAK 11 personel alacak

    Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu () Başkanlığı, çeşitli birimlerinde görevlendirmek üzere 11 personel istihdam edecek.

    TÜBİTAK'ın 'de yayımlanan ilanına göre, kurumun Bilişim ve () 9 personeli, Araştırma ve () de bir uzman yardımcısı ve bir usta alınacak.

    Ar-Ge personelleri 'da, usta ve uzman yardımcısı da 'da görev yapacak.

    Personel alımına ilişkin gerekli koşullar ve süreçler TÜBİTAK'ın yanı sıra Aile, Çalışma ve Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun sayfalarından da öğrenilebilecek.

    Başvurular ise "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" internet adresinden 21 Aralık'a kadar yapılabilecek.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: TÜBİTAK 11 personel alacak