Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubu Ortak Bakanlık İzleme Komitesi'nin (JMMC) toplantısında, uygulanmakta olan üretim kısıntılarının, 2021 yılında hangi düzeylerde sürdürüleceği konusunda anlaşamadı.

OPEC çevrelerinden basına yansıyan haberlere göre, OPEC+ Grubu'nda üretim kısıntılarının 2021 yılının başında iki ya da üç ay daha uzatılmasına ilişkin görüş hakim olsa da, bu konuda henüz bir karar alınmış değil.