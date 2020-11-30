Son dakika: Yurtiçi piyasaların gözü büyüme verilerinde!

ABD'de geçen haftanın ikinci yarısında Şükran Günü tatili nedeniyle düşük işlem hacimli bir seyir izlense de endeksler, gördüğü en yüksek seviye ve kapanış rekorlarını kırdı. Haftalık bazda Dow Jones endeksi yüzde 2,21, S&P 500 endeksi yüzde 2,27 ve Nasdaq endeksi de yüzde 2,96 değer kazandı.

Dolar endeksi ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları sonrası gerileyişini devam ettirerek, haftayı bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,7 azalışla Nisan 2018'den bu yana en düşük seviyesi olan 91,78'den tamamladı.

Fed tutanaklarında Kovid-19 salgınının orta vadede ekonomi üzerinde kayda değer risk taşıdığının vurgulanarak, bankanın varlık alımlarının hızını artırarak ekonomiye daha fazla destek sağlayabileceği kaydedildi.