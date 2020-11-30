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    • Ekonomi
    • 30.11.2020 18:34
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    • 30.11.2020 18:34
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    () duyurdu: Kredi programlarının süresi ’a kadar uzatıldı

    ndan () yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirilen kredi programlarının süresi 2021'ye kadar uzattıldığı bildirildi.

    Fed duyurdu: 31 Mart’a kadar uzatıldı



    Fed'den yapılan açıklamada, daha önce 31 Aralık'ta sona ermesi planlanan kredi programlarının süresinde uzatmaya gidildiği bildirildi.



    Bu kapsamda 4 kredi programının süresinin 31 Mart'a kadar uzatıldığı belirtilen açıklamada, "Hazine Bakanlığı tarafından onaylanan uzatma, potansiyel kredi tesisi katılımcılarınca planlamayı kolaylaştıracak ve bu kredi tesislerinin ekonominin Kovid-19 salgınını atlatmasına yardımcı olmak için 2021'in ilk çeyreğine kadar kullanılmaya devam edileceği konusunda kesinlik sağlayacak." ifadesi kullanıldı.



    Açıklamada, Fed'in söz konusu likidite faaliyetlerinin piyasaların işlemesini ve kredi sağlanmasını desteklemeye devam ettiği kaydedildi.

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    Haberler Ekonomi ABD Merkez Bankası (Fed) duyurdu: Kredi programlarının süresi 31 Mart’a kadar uzatıldı