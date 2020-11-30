Kervan Gıda halka arz sonucu belli oldu mu? Kervan Gıda hisse ne zaman işlem görecek?

Kervan Gıda hisse ne zaman işlem görecek? Kervan Gıda halka arz sonucu belli oldu mu? 26-27 Kasım tarihleri arasında iki günlük halka arz işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kervan Gıda halka arz sonucu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Başvuru yapan vatandaşlar sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor.

KERVAN GIDA HALKA ARZ NASIL OLDU?

Verilen bilgiye göre, halka arzda şirketin mevcut 150 milyon TL çıkarılmış sermayesinin yüzde 25 sermaye artışıyla 187,5 milyon TL'ye artırılması sonucu çıkarılacak 37,5 milyon TL ve yüzde 8 oranında mevcut ortakların 12 milyon TL satışı planlanmaktadır. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 26,4 seviyesinde olacak. Şirketin pay başına halka arz fiyat aralığı 8 ila 9 TL olarak belirlenmiştir. Kurumun halka arz sürecine ise OYAK Yatırım liderliğindeki toplam 25 üyeden oluşan konsorsiyum aracılık ediyor.

Hali hazırda 85 ülkeye ihracat yapan ve ABD, İngiltere, Almanya ve Rusya'da şirketleri bulunan şirketin halka arzdan elde edeceği kazancı yine büyüme odaklı değerlendireceğini anlatan Kervan Gıda Genel Müdürü Burhan Başar, markaları Bebeto'nun ABD ve Avrupa pazarında önemli bir noktaya geldiğine dikkat çekiyor.