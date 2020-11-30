



Bu alanda teşvik alan 60 projenin sabit yatırım tutarı 2 milyar 81 milyon lira olurken, bunun 609 milyon liralık kısmı komple yeni, 1 milyar 472 milyon lirası da diğer ve tevsi yatırımlardan oluştu.

Teşviklendirilen yatırım projeleri, devletin sağladığı sigorta primi iş veren hissesi, yüzde 80'e varan vergi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve faiz yardımı gibi desteklerden faydalanacak.

YATIRIM BÜYÜKLÜĞÜNDE ENERJİ SEKTÖRÜ ZİRVEDE

Yılın 9 aylık döneminde yatırım desteği almaya hak kazanan enerji firmasının hazırladığı rüzgar enerjisi santrali (RES) projesi, 1 milyar 21 milyon 235 bin lirayla yatırım tutarı büyüklüğü bakımından ilk sırayı aldı. Kurulu kapasitesi 120 megavat olacak santral ile 12 kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor.



