Gümüş ve altın fiyatlarındaki son durum, piyasalarda haftanın açılış gününde büyük ve küçük ölçekte yatırım yapmış olanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün iç piyasada gram altın 444 liraya, çeyrek altın 730 liraya, Cumhuriyet altını da 2,913 liraya geriledi. Peki, gümüş fiyatları ne kadar oldu? İşte gram gümüş fiyatlarında son durum...

GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

ALIŞ(TL) 5,56

SATIŞ(TL) 5,57