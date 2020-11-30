Borsa günü düşüşle tamamladı

EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELER

Bankacılık endeksi yüzde 4,64, holding endeksi yüzde 2,50 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,92 ile ticaret, en çok kaybettiren ise yüzde 5,46 ile metal, ana sanayi oldu.

BIST 100 endeksi, son dönemde yaşanan rallinin ardından bugün etkisini artıran kar satışlarıyla yüzde 3,40 gerilese de kasım ayını ekim ayı kapanışına göre yüzde 15,39 artışla tamamladı.