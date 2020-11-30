Altın fiyatlarında düşüş devam ederken vatandaşlar güncel fiyatları öğrenmek için araştırma yapıyor. Bu bağlamda 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları çok araştırılanlar arasındaki yerini koruyor. Çeyrek altının alış fiyatı 721 liradan 715 liraya düşerken, gram altın 447,6 liradan 443,8 liraya indi. Ayrıca Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,85 azalışla 444,00 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 438 bin lirayı, en yüksek ise 453 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,8 düşüşle 438 bin liradan tamamladı. Peki, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?