Nasıl devam edilecek?



Millî Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında eğitim gören, işletmelerde mesleki eğitim/ staj sözleşmesi bulunan ve işletmelerde beceri eğitimine giden mesleki eğitim merkezine kayıtlı çırak öğrenciler ile 12.sınıf öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitim veya staj uygulamalarına devam edebilmeleri için

İşletmenin talebi olması, Öğrenci velisinin izninin bulunması ve İşletmeler tarafından Kovid-19 salgınına yönelik gerekli tedbirlerin alınması gerektiği belirtiliyor.