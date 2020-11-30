Aralık ayı evde bakım maaşının ne zaman hesaplarda olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Evde bakım maaşları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç engelliler ile yaşlı bireylerin aileleri tarafından en iyi şekilde bakılması amacıyla her ay belirli tarihler arasında hesaplara yatırılıyor. Peki, Aralık ayı evde bakım maaşı ne zaman ödenecek? İşte merak edilenler...

ARALIK AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından maaşlar ayın ortalarında itibaren il il hesaplara yatırılıyor.