Bugünden itibaren zorunlu... Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yoksa cezası çok büyük

Yaz lastikleri de farklı desenlere ve farklı dişlere sahiptir. Ancak bu dişlerin tasarımının yoğunluğu daha az olduğu için, fren gücü kış lastikleri kadar güçlü değildir. Ancak bu lastiklerin hızları diğer lastiklerin hız gücüne göre daha yüksektir. Ayrıca kuru zeminde de kolaylıkla hareket edilmesine yardımcı olmaktadır. Kış lastiği fiyatları sürekli olarak değişiklik gösterebilmektedir. Bunun gibi yaz lastiği fiyatlarında da değişiklikler olmaktadır. Bu değişiklikler modellerine göre olduğu gibi mevsimin aşırı sıcak ya da soğuk olmasına göre de değişebilmektedir. Mevsimlere uygun olarak lastiklerin tercih edilmesi ve bu tercihler sırasında özelliklere dikkat edilmesi gerekmektedir. Yaşanılan soğukluk ya da sıcaklığa en uygun olan lastiklerin seçilmesi, sürüşlerin daha güvenli geçmesini sağlamaktadır. Bu yüzden lastik seçimi yaparken, lastik dişlerini ve sahip olduğu diğer özelliklerini incelemeniz gerekmektedir.

göz önünde bulundurulduğunda bu lastiklerin herkes tarafından kullanımının oldukça uygun olduğu görülmektedir. Herhangi bir kaza ihtimaline karşı, can ve mal kaybını önlemek için bu lastiklerin kullanılması gereklidir. Bu yaz ve kış lastikleri gibi dört mevsimlik lastiklerde bulunmaktadır. Ancak bu lastikler daha kısa süreli olmakla beraber aranılan kaliteyi pek karşılayamamaktadır. Kışın soğuk ve yazın sıcaklık karşısında yeterli imkanları sunmayan bu lastikler yerine her mevsime uygun lastiklerin kullanılması tavsiye edilmektedir.