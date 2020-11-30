"GRAM ALTIN FİYATLARI BİR SÜRE DAHA NEGATİF SEYREDEBİLİR"

Karabulut, gram altın fiyatları için hem dolar/TL hem de ons tarafının hareketlerinin takip edildiğini ifade ederek, "Dolar/TL'nin 7.88'nin altında kalmaya devam etmesi durumunda hareketin negatif olmaya devam etmesi beklenebilir. Gram altın fiyatları için muhtemelen ons altına paralel ya da negatif seyrin bir süre daha devam etmesi beklenebilir diye düşünüyorum" dedi.

"ONS ALTIN ORTA VE UZUN VADE İÇİN ÖNEMLİ DESTEK SEVİYELERİNE GELDİ"

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen A Para'da yayına katılarak altın fiyatları için değerlendirmelerde bulundu. Ergezen, riskten kaçınma fiyatlamalarının geriye döndüğünü belirterek "Ons altın orta ve uzun vade için önemli destek seviyelerine geldi" dedi.