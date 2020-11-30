Şehirler arası seyahat yasağı var mı? Özel araçla seyahat yasağı geldi mi?

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI YASAKTA KAPSAM GENİŞLİYOR

Bir diğer gündem maddesi ise sokağa çıkma yasağı. Hafta sonu tam yasak olacağı belirtilirken 65 yaş üstü ile 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağının saatlerinin değişmesi ve 3 saat olan dışarı çıkma süresinin daha da azaltılacağı aktarıldı.

Geçtiğimiz hafta başlayan yasakların ardından toplanan Bilim Kurulu'nda yeni kısıtlamalar için tavsiye kararları alındı. Alınan tavsiye kararları kabinede ele alınacak. Bakan Fahrettin Koca'nın sunum yapacağı ve kabinenin bu doğrultuda yeni kısıtlamaları getireceği aktarıldı.